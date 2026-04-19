Bakan Gürlek açıkladı. 500 milyon liralık kokain ele geçirildi

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama bandıralı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 106 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.



Bakan Gürlek operasyonun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı iş birliğiyle yapıldığını ve uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulduğunu belirtti.



“ZEHİR TACİRLERİNE DÜNYAYI DAR EDECEĞİZ”



Gürlek paylaşımında, "Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu, 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz." dedi.