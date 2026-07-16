Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturması açıklaması. "Yardımlaşma duygusu istismar edilemez"

Adalet Bakanı Akın Gürlek , “Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI: "YARDIMLAŞMA DUYGUSU İSTİSMAR EDİLEMEZ"

Bakan Gürlek, sanatçı Haluk Levent 'in de tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili “Bu soruşturma devletimizin vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde ihtiyaç duyulan alanlarda şeffaf sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir." dedi.

Gürlek, iyiliği çoğaltan her girişimin yanında olduklarını ancak sivil toplum kuruluşlarının hukuki denetimden kaçmanın kalkanı olamayacağını belirterek şunları söyledi:

“-Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu; kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.

"HİÇBİR YAPI DEVLETİN DENETİMİNDEN MUAF DEĞİL"

- Ahbap soruşturması aydınlatılacak. Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında hukuk içinde ve kararlılıkla mücadele edilecektir. Toplumumuzun huzuru için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz."

“YARGI HUKUK TEMELİNİN BEL KEMİĞİ”

Yargının hukuk temelinin bel kemiği olduğunu belirten Bakan Gürlek "Elbette yargı kararları demokratik toplumlarda tartışılabilir eleştirilebilir. Ancak eleştiri ile hakim ve savcılarımızı hedef göstermek tehdit etmek tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi ve hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz." dedi.

“ADALETİN TERAZİSİ MAKAMA, SERVETE, ÜNVANA YA DA SİYASİ KİMLİĞE GÖRE TARTMAZ”

“Hukuk önünde herkes eşittir. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz.” diyen Gürlek “Yalnızca hakkı hukuku delili ve vicdanı esas alır. Temel hedefimiz vatandaşın adalete güven duyduğu bir sistemi daha ileri taşımaktır." ifadelerini kullandı.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER: "19 DOSYAYI AYDINLATTIK"

Faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irada ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Gürlek "Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlem tesis edilmiştir. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun hakkını sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.

“SOKAKLARI SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKMAYIZ”

Suç örgütleriyle mücadelenin de kararlılıkla süreceğini belirten Gürlek “Sanal ortam suç için kullanılıyor. Sokakları suç örgütlerine bırakmayız. Mal varlıklarına kapsamlı soruşturma yürütülüyor." dedi.

"FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

FETÖ ile mücadelenin de kesintisiz devam ettiğini ve edeceğini söyleyen Bakan Gürlek "Soruşturmalarda rehavete kesinlikle yer verilmemelidir. Hiçbir paralel yapılanmaya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

“YASA DIŞI BAHİS AİLELERİ YIKIYOR”

Yasa dışı bahis konusuna da değinen Gürlek “Yasa dışı bahis aileleri yıkıyor ve organize ve suç örgütlerine finansman sağlıyor. Yasa dışı bahis çok yönlü bir tehdittir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak ve vatandaşlarımızı korumak bizim görevimizdir.” diye konuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Gürlek “Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu batağına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani sorumluluğudur.” dedi.

"GEREKSİZ YERE ŞÜPHELİ SIFATI VERİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların yüzde 83'ünün uzlaşmayla sonuçlandığını belirten Gürlek "Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1 milyon 448 bin dosya karara bağlanmıştır. Masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını korumaya yönelik düzenlemelerle de soyut ve dayanaksız şikayetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik." diye konuştu.