Bakan Gürlek: Aydınlatılmayan dosyalar değerlendiriliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek , İstanbul Çağlayan Adliyesi 'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'na katılarak açıklamalarda bulundu.

"Yargının gücü; bağımsızlığından, tarafsızlığından, hukuka bağlılığından ve verdiği kararların gerekçeli ve adil olmasından kaynaklanmaktadır." mesajını veren Bakan Gürlek, milletin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek için sadece mevzuat değişiklikleriyle yetinmeyeceklerini, yargının günlük işleyişini daha hızlı ve etkin hale getirecek sistemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

“ADALET YÜZYILI BİZİM İÇİN YALNIZCA BİR SLOGAN DEĞİL”

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda reformların süreceğini kaydeden Gürlek, “Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir.” dedi.

“AYDINLATILMAYAN DOSYALAR DEĞERLENDİRİLİYOR”

Akın Gürlek konuşmasında faili meçhul suçlara yönelik çalışmalara da yer vererek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, geçmişte aydınlatılamayan dosyaların yeniden ele alınması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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