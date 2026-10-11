Bakan Gürlek bilançoyu açıkladı. Sekiz ayda 32 bin 882 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Şubat-Eylül döneminde 81 ilde yürütülen uyuşturucu , yasa dışı bahis , sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmaların bilançosunu açıkladı.

8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Gürlek, milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğunu belirtti.



Gürlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

32 BİN 882 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında ⁠7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi. ⁠70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı, 15 bin 826 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

MİLYARLARCA LİRALIK SUÇ VARLIĞINA EL KONULDU

Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturmalar neticesinde, piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. ⁠1,4 milyar TL, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.



⁠9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. ⁠803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. ⁠38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi.

Bakan Gürlek, suç ve suçluyla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.