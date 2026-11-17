MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Bahçeli, ilk olarak Bakan Gürlek'i Meclis'teki makam odasında kabul etti.

Saat 13.10'da başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR NELERDİ?

NTV Ankara Muhabiri Uğraş Bingöl, bunun sürpriz bir görüşme olduğunu belirterek şunları aktardı:

"İkili görüşme saat 13.10'da başladı. Yine sürpriz bir görüşme olduğunu belirtmekte fayda var. Hatırlanacağı üzere Devlet Bahçeli'nin kardeşi vefat etmişti. Bir taziye ziyareti olduğunu söylemek mümkün hem de gündemdeki diğer gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını tahmin ediyoruz.

Özellikle fon soruşturması yine Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler ve Meclis İzleme Komisyonu kurulması gündemde. Bu anlamda da bir altyapı hazırlanması söz konusu. Bu çerçevede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir süredir siyasi partilerle görüşmeleri sürüyor. Tüm bunlar göz önünde olunca genel bir kapsamda görüşme yapıldığını tahmin ediyoruz."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DE ZİYARET

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de MHP liderini ziyaret etti.