Bakan Gürlek duyurdu. 140 yeni mahkeme kuruluyor

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı ulaştırılması amacıyla yeni mahkemelerin kurulduğunu bildirdi.

Gürlek bu kapsamda;

1 Ağır Ceza Mahkemesi,

1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

3 Çocuk Mahkemesi,

46 Asliye Ceza Mahkemesi,

1 Sulh Ceza Hâkimliği,

4 İnfaz Hâkimliği,

36 Asliye Hukuk Mahkemesi,

1 Sulh Hukuk Mahkemesi,

5 Asliye Ticaret Mahkemesi,

2 Aile Mahkemesi,

24 İş Mahkemesi,

16 Tüketici Mahkemesi

olmak üzere 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı ‘’Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.'' dedi.