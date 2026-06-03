Bakan Gürlek duyurdu. 20 yıllık dosya aydınlatıldı, 3 kişi için gözaltı kararı

20 yıldır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı .

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir cansız bedenin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini duyurdu.

Gürlek, olayın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde aydınlatıldığını söyledi.

“Bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır” diyen Gürlek, ayrıntıları şöyle aktardı:

“DNA EŞLEŞMESİYLE GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI”

"Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.

Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."