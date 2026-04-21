Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanığın beyanları ile deliller örtüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek , CNN Türk'te gündeme ilişkin konuştu.

Gülistan Doku'nun akıbetinin soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını belirten Bakan Gürlek, 6 yıl sonra dosyanın neden açıldığı hakkında açıklamalarda bulundu.

2025 yılında dosyada bir hareketlenme olduğunu söyleyen Gürlek,"Bir ihbar geldi, gizli tanık dinlendi. Yeni deliller çıktı. Kamera kayıtları incelendi. Gizli tanığın beyanları ile deliller örtüştü. Beyanlarda bir mezar yeri söyleniyor. Cesedin oraya gömüldüğü sonra yerinin değiştiği belirtiliyor. O mezardan örnekler alındı, oraya silah da beraberinde gömülmüş" dedi.

Gürlek, “Bir SİM kartın alınarak bilgilerin silinmesi, hastane kayıtlarının silinmesi var. Bunlar açık. Kızcağımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Bir de suçluların cezasını alması. Gülistan davasının sonuna kadar gidilecek. 'Ceset yoksa fail belli değildir' algısı yanlış. Burada cesedin bulunamaması olayın cinayet olmadığı sonucunu doğurmaz” diye konuştu.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş hakkında da konuşan Gürlek, “Umut Altaş ABD'ye gitmiş ve orada oturum almış. Hakkında kırmızı bülten çıkardık ve iade talebinde bulunduk. Umut Altaş, Gülistan ile arkadaş. Altaş'ın sürekli bir rahatsızlığı var. Vicdani rahatsızlığı var” dedi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku 'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.