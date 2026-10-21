Bakan Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında 404 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , fon soruşturmasında gelinen son aşamayı açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

Gürlek'in paylaştığı verilere göre, soruşturmalar kapsamında 88 şüpheli tutuklanırken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

453 KİŞİ VE ŞİRKET HAKKINDA MAL VARLIĞI TEDBİRİ

Soruşturmaların mali boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında tedbir kararları verildiğini açıkladı.

Bu kapsamda banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar alındı.

Gürlek, söz konusu tedbirlerle soruşturma konusu mal varlıklarının korunmasının ve mali hareketlerin denetim altına alınmasının amaçlandığını belirtti.

TMSF'YE İADE SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara yönelik iade süreçlerinin devam ettiğini bildiren Gürlek, iade edilen tutarların ve soruşturmalardaki tespitlerin başsavcılıklar tarafından takip edildiğini ifade etti.

Adli soruşturmaların da iade süreçleriyle eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN HAKKI ZAYİ OLMAYACAK"

Sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız."

Gürlek, vatandaşların birikimlerinin korunması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.