Bakan Gürlek: HSK, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı, HSK’nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunu söyledi.

"Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Adalet Bakanı, yargı teşkilatında eksikleri bildiğini ve HSK ile önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Gürlek, "Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız." dedi.