Bakan Gürlek: Kimse hukukun dışına çıkamayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek , milletin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

“HER TÜRLÜ BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL YAPILARLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Rize Valiliği'ni ziyareti sırasında konuşan Bakan Gürlek; adalet sisteminde her alanda güçlü yapılar inşa ederek adaletin tecellisi açısından tüm konuların üzerine gittiklerini, bakanlık nezdinde birçok yeni daire başkanlığı ve çalışma grupları oluşturduklarını belirtti.

Gürlek şöyle devam etti:

"Özellikle faili meçhul dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütlerine karşı mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR”

Gürlek, 12. Yargı Paketi 'nde bazı suçlarda cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak, kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek, girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz 12. Yargı Paketi şu an Meclis'te bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12. Yargı Paketi'nde bir kısım özellikle bazı suçlarda cezaların arttırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ KANUNLA DA TAÇLANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Gürlek, kısa zaman içerisinde bir yasa çalışmasının Meclise geleceğini aktardı.

Bakan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Artık yüzyılın devlet projesinin son aşamalarına kadar, kazasız, belasız, önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye Yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan Terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek. Türk yargısı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarını herhangi bir odağın beklentisine göre değil, millet adına, hukuk adına vermeye devam edecektir. Türk Yargısı yalnızca Anayasamıza, kanunlarımıza ve millet adına kullandığı yargı yetkisine bağlıdır. Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl dün müsaade etmediysek, bugün de etmeyeceğiz, yarın da etmeyeceğiz."