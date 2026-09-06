Bakan Gürlek OVP paylaşımı. "Adalet hizmetlerinin etkinliğini artıracağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Orta Vadeli Program (OVP ) hakkında değerlendirme yaptı.



Gürlek, OVP doğrultusunda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformları sürdüreceklerini belirtti.



Gürlek, yargılama süreçlerini daha etkin hale getirerek alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimlerini güçlendireceklerini de ifade etti.



Bakan Gürlek ayrıca, adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemlerini geliştirecekleri belirtti.



Gürlek, Konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenme ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürüteceklerini de vurguladı.