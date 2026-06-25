Bakan Gürlek, Özgür Özel'den 150 bin lira tazminat kazandı
25.06.2026 16:29
Tahsil edilecek tazminatın, Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı.
Özgür Özel'e, Akın Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davası İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; mahkeme, yargılama sonucunda Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince Özgür Özel'in itirazının reddedildiği ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.
Tahsil edilecek tazminatın, Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı bildirildi.