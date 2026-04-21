Bakan Gürlek: Sumud Filosu saldırısına ilişkin yargı süreci başlatıldı
21.04.2026 15:05
Sumud Filosu'nun avukatları Adalet Bakanlığında ağırlandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumud Filosu saldırısına ilişkin yargı sürecinin resmen başlatıldığını bildirdi.
Sumud Filosu saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi, yargı süreci başladı.
Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
İnsanlık mücadelesinin simgelerinden biri haline gelen Sumud Filosu avukatlarını bakanlıkta ağırladıklarını duyuran Adalet Bakanı, “Gazze’ye ulaştırılmak istenen insani yardımların engellenmesi, işgalci İsrail’in uluslararası insancıl hukuku hiçe sayan tutumunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.” ifadesine de yer verdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu çerçevede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Sumud Filosu’na yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilmiş; insanlığa karşı suç, soykırım, işkence ve yağma gibi en ağır suçlamaları içeren dosyada yargılama süreci resmen başlatılmıştır.
Gazzeli sivillerin yaşam hakkını hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında, sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda savunmaya; zulmün karşısında Filistinlilerin yanında durmaya ve daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edecektir."
SUMUD FİLOSU SALDIRISINA İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve "Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurları tarafından silahlı müdahalede bulunulduğu tespit edilmişti.
Müdahalede gemiler zorla durdurularak, sivillere cebir ve şiddet kullanılmış, alıkonulmuş, fiziksel saldırıya uğramış ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında İsrailli bazı bakanlar hakkında yakalama kararı da çıkarılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucu söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında insanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ulaşım araçlarının alıkonulması suçlarından iddianame düzenlenmişti.
Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" kelimesinden adını alan filo, Gazze'ye denizden yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan en büyük sivil deniz konvoyu olarak öne çıkıyor.
İSRAİL 42 YARDIM GEMİSİNE EL KOYMUŞTU
Geçen yıl düzenlenen ve Gazze'deki ablukayı kırıp denizden yardım ulaştırmayı hedefleyen sefer, İsrail'in çeşitli müdahaleleriyle karşılaşmıştı.
İsrail savaş gemileri yolculuk sırasında filoyu kuşatmış ve teknelere müdahale etmişti.
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu ’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivistti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.
Filo, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.