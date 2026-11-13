Bakan Gürlek: Üç faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ikisi Bursa'da biri Bitlis'te üç faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa ve Bitlis’te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele alındığını, gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirilerek elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.



Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Mustafakemalpaşa’da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

BİTLİS TATVAN'DA KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KADIN

Tatvan’da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi.

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

BURSA KESTEL'DE 14 YILLIK DOSYA

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel’de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı.