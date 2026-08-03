Bakan Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek , 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu 'nun ailesiyle görüşecek.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

NTV muhabiri Sibel Can, "Görüşme talebi Uğur Mumcu'nun ailesinden geldi." diyerek şunları aktardı:

"Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesi Bakan Akın Gürlek'le görüşmek istedi. Bu doğrultu da bir randevu talep etti. Bu talebe Akın Gürlek cephesinden olumlu yanıt gelerek 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verildi.

Biliyorsunuz son dönemde faili meçhul dosyalara ilişkin Adalet Bakanlığından pek çok adım gelmişti. Bu kapsamda bakanlık bünyesinden faili meçhul dosyalara ilişkin bir daire de kurulmuştu. Bu görüşmede ailenin beklentilerini Bakan Gürlek'e ifade etmesi bekleniyor."