Bakan Gürlek yanıtladı. Zaman aşımına uğrayan dosyalar da açılır mı?

5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun dosyasındaki hareketlilik ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ’in adımları, yakınlarını faili meçhul olaylarda kaybeden çok sayına kişiyi umutlandırdı.

26 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın zaman aşımına uğrayan dosyalarla ilgili neler yapabileceği merak konusu oldu.

Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden biri olan 1990’lı yıllara “faili meçhul cinayetler” damgasını vurmuş, bu dönemde birçok gazeteci, yazar ve siyasetçi katledilmişti.

Bakan Gürlek, bu dosyalarla ilgili görüşünü, Uğur Mumcu , Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi Türkiye'nin yakın tarihinde derin izler bırakan ancak zaman aşımına uğrayan dosyalarla ilgili konuşurken açıkladı.

90'lı yılların Türkiye için "karanlık bir dönem" olduğunu vurgulayan Gürlek, bu dosyalarla ilgili yapılabileceklerin hukuki olarak sınırlı olduğunu söyledi.

“YENİ BİLGİ VE BELGELER GELİRSE SONUNA KADAR GİDERİZ”

Gürlek, buna rağmen yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde gerekli adımların atılacağını vurguladı.

TV100'de aktarılana bilgiye göre Gürlek, "Bazı cinayetler zaman aşımına uğradı, bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz". ifadesini kullandı.