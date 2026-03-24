Bakan Gürlek'in mal varlığı. Bir tapu memuru gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan tapu teknikeri D.A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarma sorgusunda “Ayşegül” isimli bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını itiraf etti.

Sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını söyleyen şüpheli "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Şüpheli D.A., "Böyle bir suça bilerek karışmadım. Beni kullandığını sonradan anladım." ifadesini kullandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yetkisiz sorgulamaların 13 Şubat 2026, 20 Şubat 2026 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

CHP lideri Özgür Özel, bir basın toplantısında Bakan Gürlek'i malvarlığı tartışması üzerinden eleştirmiş ve Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği bazı tapu kayıtları paylaşmıştı.

Bakan Gürlek ise Özel'in iddialarını yargıya taşıyacağını söyleyip "Açık bir algı operasyonu." değerlendirmesini yapmıştı.