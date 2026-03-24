Bakan Gürlek'in mal varlığı. Bir tapu müdürü ve bir memur gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan iki memur gözaltına alındı.

İlk gözaltı Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşandı.

Tapu teknikeri D.A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarma sorgusunda “Ayşegül” isimli bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını itiraf etti.

Sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını söyleyen şüpheli "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Şüpheli D.A., "Böyle bir suça bilerek karışmadım. Beni kullandığını sonradan anladım." ifadesini kullandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yetkisiz sorgulamaların 13 Şubat 2026, 20 Şubat 2026 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TAPU MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Antalya'daki gözaltının ardından bir gözaltı da Afyonkarahisar'da yaşandı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen tapu müdürü M.D., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.D'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

Malvarlığı tartışması CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği basın toplantısı ile başlamıştı.

Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait 12 taşınmaz olduğunu, dört taşınmazı sattığını, bunların değerinin ise 452 milyon lira olduğunu iddia etmişti. CHP lideri, "Kanuna göre bakan bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaktı. Mal bildiriminde bunların hangisi var?" demişti.

GÜRLEK: ÜZERİME DÖRT TAŞINMAZ VAR

Bakan Gürlek ise gazetecilere yaptığı açıklamada Özel'i yalanlayıp belgelerin sahte olduğunu söylemişti.

Üzerine dört taşınmaz olduğunu açıklayan Gürlek, "Diğerlerini bilmiyorum. ID numaraları vermiş. ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." demişti.

CHP Genel Başkanı Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası ile Antalya'da yolsuzluk suçlamasıyla devam eden davayı perdelemek istediğini söyleyen Gürlek, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

Gürlek şöyle devam etmişti:

"- Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Neden uğruyor? Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var.

- Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu, dosyada da var. İki noktayı perdelemek istiyor; birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek'in kendisinin aday olması için Manisa'da para verme iddiası var.

- Biz devlet memuruyuz. Sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. Dört taşınmazım var, bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. Bugün manevi tazminat davası açacağız."