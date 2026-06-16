Bakan Gürlek'ten AP Türkiye taslak raporuna tepki: Biz görevimizi yaptık

Adalet Bakanı Akın Gürlek , kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürlek, kamuoyunda gündeme gelen infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu (AP) raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AP RAPORUNA TEPKİ

Bir gazetecinin AP raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti.

Görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Gürlek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı." değerlendirmesinde bulundu.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki sorulara da açıklık getiren Bakan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin TBMM'ye iletildiğini ifade etti.

"Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var." diye konan Bakan Gürlek, "Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MECLİS YÜRÜTÜYOR"

12. Yargı Paketi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketi çalışmalarının birbirinden bağımsız yürütüldüğünü açıkladı.

"Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor." diye konuşan Gürlek, "12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

17 HAZİRAN'DA OYLANACAK

Avrupa Parlamentosu 'nun (AP) 17 Haziran’da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde Akın Gürlek yer almıştı.