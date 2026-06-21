Bakan Gürlek'ten Babalar Günü paylaşımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Babalar Günü 'nü kutladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evlatları için ömür boyu emek veren; doğrunun yanında durmayı ve adaletle yürümeyi öğreten kıymetli babalarımıza sabır ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Gürlek "Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalara hürmetlerimi sunuyor; ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesine de yer verdi.

Adalet Bakanı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Gürlek, "Memleketimize ve gönül coğrafyamıza kol kanat geren; şefkati, dirayeti ve kararlılığıyla bizlere her daim yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, zatıalilerine sağlık , afiyet ve uzun ömürler diliyorum." dedi.