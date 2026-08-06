Bakan Gürlek'ten çerçeve yasa açıklaması: "Bütün işlemler hukuk devleti ilkeleri içerisinde yürütülecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek , terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemenin Meclis'e sunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sürece yasal çerçeve hazırlayacak yasa tasarısının 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu anımsatan Bakan Gürlek, "Güven ve huzur alanını kalıcı hale getirecek hukuki adımları atmak ortak sorumluluk haline gelmiştir. Siyasi partilerimiz el ele vermiş, milletimizin kazanımlarını kalıcı kılacak tarihi bir irade ortaya koymuştur." dedi.

Teklifin toplumsal dayanışmayı güçlendirip, terörün istismar alanlarını ortadan kaldırmayı amaçladığını belirten Gürlek, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için terör örgütünün fiili varlığının tamamen sona ermesi gerektiğini söyledi.

"TEKLİFTE ÖZEL STATÜ YOK"

"Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye ve güce sahiptir." diyen Gürlek, terör saldırısı talimatı verenler ile silahlı çatışmaya karışanların kapsam dışında tutulduğunu söyledi.

Gürlek düzenlemede hiç kimse için özel statü tanımı yapılmadığını da vurguladı.

"BÜTÜN İŞLEMLER HUKUK DEVLETİ İLKELERİ İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK"

"Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri içerisinde yürütülecektir." diyen Gürlek, terörsüz Türkiye 'nin ortak bir hedef olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu hedef daha güçlü ekonomi , demokrasi, kalkınma demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye olacaktır."