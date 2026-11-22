Sosyal medya hesabından fon soruşturmasında gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek , 632 şüpheli bulunduğunu, 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredildiğini, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğunu duyurdu.



Bakan Gürlek, 9 ülkeye şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlığın da dondurulduğunu açıkladı.



Gönüllü iadeler hakkında da bilgi veren Gürlek, 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildiğini belirtti.