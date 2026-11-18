Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturması sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , haksız kazanç elde ettiği belirlenen isimlerin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Gürlek, söz konusu isimlerin listesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) olduğunu belirterek, "Onlar zaten biliniyor. Şu an ayrıca artan bir sayı da var." diye konuştu.

"İADE HESABINA CEZAEVİNDEN DE BAŞVURU VAR"

TMSF'nin açıkladığı gönüllü iade hesabına iadelerin devam ettiğini ifade eden Gürlek, "Cezaevinden de başvuru var, normal diğerlerinden de başvuru var. Şu an süreç işliyor." dedi.

Bakan Gürlek, sürecin tüm kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğünü ifade etti.

GÖNÜLLÜ İADE HESABI NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yatırım fonlarında tasfiye kararından önce katılma paylarını satarak yüksek kazanç elde edenlerin, bu kazançları gönüllü olarak iade edebilmelerı için isteğe bağlı iade hesapları açtığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini duyurmuştu.

Gönüllü iadenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurgulayan Gürlek, söz konusu işlemlerin tek başına kişilerin sorumluluktan kurtulması anlamına gelmediğine dikkat çekmişti.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasındaki son duruma ilişkin dün akşam saatlerinde açıklama yapmıştı .

Soruşturmanın elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini anlatan Gürlek, para hareketleri, mal varlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı olarak incelendiğini belirtti.

Soruşturmada 17 Kasım itibarıyla 498 şüpheli bulunduğu bilgisini veren Gürlek, 129 şüphelinin tutuklu olduğunu, 289 kişi hakkında ise adli kontrol uygulandığını açıkladı.