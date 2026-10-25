Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması. "Yeni mal varlığı tedbirleri uygulanacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek , fon soruşturması na ilişkin bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, elde edilecek yeni bilgi ve belgelerle ilave mal varlığı tedbirleri uygulanacağını söyledi.



Gürlek, “Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır.” derken, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez.” ifadelerini kullandı.



Önceliğin, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılması olduğunu belirten Gürlek, soruşturma kapsamında yeni mal varlığı tedbirlerinin uygulanabileceğini söyledi.



Gürlek paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır.

Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!"