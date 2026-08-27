Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin açıklaması. "Söyledikleri ile deliller uyuşmuyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek , “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu.



Bakan Gürlek, TV100 yayınında yaptığı açıklamalarda, “En başta da söylediğimiz gibi bu tamamen bir suç örgütüne yönelik operasyondur. Bir dini yapılanmaya dair bir operasyon değildir kesinlikle. Din kisvesi altında vatandaşların dini duygularını kullanılıyor burada” dedi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Gürlek, “Eski bakanımız hakkında ölümüne ilişkin şüpheli bir durum söz konusu. Denizolgun'un ölümünden sonra silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor.

Bir doğal ölüm mü, dışarıdan müdahale ile ölüm mü, fethi kabir yapıldı. Burada şüpheler var. Bir boğulma iddiası var. Sağlık ekiplerine geç haber verme durumu var. Dosyaya sunulan bir adli tıp raporu da var. Adli Tıp Raporu bekleniyor, bu ne zaman çıkar, bekliyoruz. Soruşturma muhtemelen derinleşecektir" diye konuştu.

Paraların yurt dışına çıkarılması tespitlerin olduğunu ifade eden Gürlek, "Bir turizm şirketleri üzerinden elden para vererek, paraları yurt dışına çıkartıyorlar. Köln’de bir yapılanma var. Bu elden paralar Almanya’da Köln’e götürülüyor. Vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak lüks bir yaşam tarzı kullananlara mali bir operasyon yapılıyor" ifadelerini kullandı.

“İDRİS NAİM ŞAHİN SÖYLEDİKLERİ İLE DOSYADAKİ DELİLLER TUTMUYOR”

Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı.

Bakan Gürlek, “İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor” dedi.

İdris Naim Şahin'in Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın kaçış organizasyonu sırasında otomobili kullandığı belirlenen Mehmet Ö. ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ifade eden Gürlek, “Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturmada firari şüphelilerden Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismin İstanbul'dan bir araçla, yurt dışına kaçma amacıyla Muğla'ya geldiği tespit edilmişti.

Firari Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 34 SL 313 plakalı aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlar da incelemeye alınmıştı.

Yapılan çalışmalarda, 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti.

İDRİS NAİM ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili İdris Naim Şahin, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada söz konusu aracın kendi bilgisi dışında kullandırıldığını iddia etmişti.

Ankara'da ikamet ettiğini belirten Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını ileri sürmüştü. Şahin, aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını basından öğrendiğini savunmuştu.

Şahin, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı tanımadığını iddia ederken, şirketin sahibi hakkında ise suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.