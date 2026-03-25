Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki mal varlığı tartışması yargıya taşındı.



Bakan Gürlek’in avukatı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hakaret, iftira ve sahte belge kullanımı suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Süreç sonunda fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

Malvarlığı tartışması CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği basın toplantısı ile başlamıştı.

Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait 12 taşınmaz olduğunu, dört taşınmazı sattığını, bunların değerinin ise 452 milyon lira olduğunu iddia etmişti. CHP lideri, "Kanuna göre bakan bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaktı. Mal bildiriminde bunların hangisi var?" demişti.

GÜRLEK: ÜZERİME DÖRT TAŞINMAZ VAR

Bakan Gürlek ise gazetecilere yaptığı açıklamada Özel'i yalanlayıp belgelerin sahte olduğunu söylemişti.

Üzerine dört taşınmaz olduğunu açıklayan Gürlek, "Diğerlerini bilmiyorum. ID numaraları vermiş. ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." demişti.

CHP Genel Başkanı Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası ile Antalya'da yolsuzluk suçlamasıyla devam eden davayı perdelemek istediğini söyleyen Gürlek, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

Gürlek şöyle devam etmişti:

"- Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Neden uğruyor? Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var.

- Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu, dosyada da var. İki noktayı perdelemek istiyor; birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek'in kendisinin aday olması için Manisa'da para verme iddiası var.

- Biz devlet memuruyuz. Sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. Dört taşınmazım var, bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. Bugün manevi tazminat davası açacağız."

BAKAN GÜRLEK'İN TAPU BİLGİLERİNİ SORGLAYAN İKİ MEMUR TUTUKLANDI

Diğer yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu bilgilerinin yetkisiz şekilde sorgulanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.



Gürlek'in tapu bilgilerini yetkisiz şekilde sorguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç tapu memurundan ikisi tutuklandı.