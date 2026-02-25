Bakan Gürlek'ten sosyal medya açıklaması: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğu ile sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin soruya, "Uludağ suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor." dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Gürlek'e sosyal medya düzenlemesi de soruldu.

Sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Heyetlerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bakan Gürlek'e terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soru da yöneltildi.

Yasal düzenleme yetkisinin TBMM'de olduğunu belirten Gürlek, "Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgür bir düzenleme olmayacak." dedi.