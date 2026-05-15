Bakan Gürlek'ten yeni anayasa açıklaması: Beklenti artık zirveye ulaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Türkiye 'de sivil ve yeni bir anayasa beklentisinin zirveye ulaştığını söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Gürlek, valiliği ziyaret etti. Gürlek burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek'in gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. "Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur." diyen Gürlek, "Mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır." şeklinde konuştu.

“BU KONUYU GÜNDEMİMİZİN EN ÜST SIRALARINDA TUTACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki açıklamalarını anımsatan Bakan Gürlek, "Yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN DEMİR YUMRUĞUNU İNDİRİYORUZ"

Gürlek açıklamalarında devam eden soruşturmalara da değindi. "Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir iş birliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, yeni yargı paketine ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek, suç örgütlerine yönelik operasyonların da süreceğini söyledi.