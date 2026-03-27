Bakan Hakan Fidan İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

27.03.2026 18:49

Son Güncelleme: 27.03.2026 18:51

Anadolu Ajansı

Hakan Fidan mevkidaşlarıyla bölgedeki son durumu da görüştü.

NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı durdurmak amacıyla muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

 

Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi

