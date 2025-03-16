Bakan Işıkhan altın madenine indi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İzmir Menderes'te faaliyet gösteren bir altın madenini ziyaret etti. Bakan Işıkhan çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle beraber sahur yaptı.
Bakan Işıkhan, Efemçukuru Altın Madeni'ni ziyaret etti. Maden faaliyetleri ile ilgili incelemelerde bulununan Işıkhan, daha sonra maden üretim alanına indi.
Damar tipi cevherleşmenin bulunduğu madende yeni açılan cevheri inceleyen Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Buradan sığınma istasyonuna geçen Işıkhan, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Işıkhan, yemekhanede madencilerle sahur da yaptı. Madenciler, ziyaret anısına Bakan Işıkhan'a madenci heykeli hediye etti.
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