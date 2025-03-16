Bakan Işıkhan altın madenine indi

Bakan Işıkhan, Efemçukuru Altın Madeni'ni ziyaret etti. Maden faaliyetleri ile ilgili incelemelerde bulununan Işıkhan, daha sonra maden üretim alanına indi.

Damar tipi cevherleşmenin bulunduğu madende yeni açılan cevheri inceleyen Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Buradan sığınma istasyonuna geçen Işıkhan, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.