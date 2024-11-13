Bakan Işıkhan: "Girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız"

Konserler nedeniyle inceleme altına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik borçları nedeniyle de haciz tehlikesi altına girdi.



Konuya ilişkin açıklama Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.



Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na mart ayında olan 4 virgül 5 milyar liralık borcunun 7 ayda 8 virgül 4 milyar liraya yükseldiğini belirtti.



Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ödemek ya da taksitlendirmek için herhangi bir adım atmadığını da vurgulayan Bakan Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere yönelik haciz işlemi başlatacaklarını söyledi.



MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA



Bakan Işıkhan'a sosyal medyadan yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan güncel borcunun 8 milyar lira olduğunu söyledi.



Belediyenin faiz silinerek taksitli ödeme talebinin reddedildiğini belirten Yavaş, borcun taksitlendirmesi talebilinin ise kabul edildiğini ifade etti.



Bu kapsamda peşinat olarak borcun yüzde 10'luk kısmına denk gelen 650 milyon liranın ödendiğini söyledi.



Borcun yüzde 50 teminatı için arazi çalışmasının SGK'ya bildirildiğini, tahdit ve hacizlerden dolayı SGK'nın 1 virgül 2 milyar liralık teminatın 80 milyon liralık kısmı hariç tümünü reddettiğini belirtti.



Son yapılan görüşmelerde ise karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon liralık rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındığını söyledi.

BAKAN IŞIKHAN: BELEDİYELERİN BORCU 120 MİLYARA YÜKSELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeler." ifadesini kullanmıştı.

İzmir'de düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi'nde konuşan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, belediye borçlarının sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığını söylemişti.



Belediye borçlarının yasal olarak tahsil edileceğini daha önce de belirttiğini hatırlatan ışıkhan, o günden beri belediyelerin borçlarını ödemediğini hatırlatmıştı.



Işıkhan şu ifadeleri kullanmıştı:



"Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri. Peki ya 'CHP'nin kalesi' denilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim; peki, bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti?" dedi.