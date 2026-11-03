Bakan Işıkhan: İşsizlik Sigortası Fonu'nun, tasfiye edilen fonlarla bir ilgisi bulunmamaktadır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynaklarının nerelerde değerlendirildiği ve tasfiye edilen fonlarda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin açıklama yaptı.

Milletvekillerinden gün içerisinde bu konuda çok sayıda soru geldiğini belirten Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

'FON KAYNAKLARI SPEKÜLATİF İŞLEMLERDE KULLANILAMAZ'

Fon kaynaklarının Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirildiğini belirten Işıkhan, bu kaynakların Devlet İç Borçlanma Senetleri, kamu mevduat ve katılım bankaları ile Takasbank'ta tutulduğunu ifade etti.

Işıkhan, "Fon kaynaklarının bu enstrümanların dışında başka bir alanda değerlendirilmesi veya spekülatif işlemlerde kullanılması hukuken de, teknik olarak da mümkün değildir." dedi.

İşsizlik Sigortası Fonu'na Takasbank üzerinden işlem yapma yetkisinin 19 Ocak 2022'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle verildiğini hatırlatan Işıkhan, bu tarihten itibaren Takasbank aracılığıyla borç verme işlemlerine başlandığını aktardı.

Takasbank'taki faiz oranlarının her işlem gününde mevduat faizleriyle karşılaştırıldığını kaydeden Bakan Işıkhan, Takasbank faizlerinin daha avantajlı olduğu durumlarda borç verme işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

'KİMLERE BORÇ VERİLDİĞİNİ GÖREMİYORUZ'

Takasbank üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin işleyişini anlatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Siz bir bankaya mevduat yatırdığınızda, nasıl ki o mevduatın kimlere kredi olarak verildiğini bilmiyorsanız, Takasbank da bizim için aynıdır."

İşsizlik Sigortası Fonu'nun tüm bankacılık işlemlerinin Halkbank tarafından yürütüldüğünü, Takasbank işlemlerinde ise Halk Yatırım'ın aracı kurum olarak görev yaptığını belirten Işıkhan, sistem gereği alıcı ve satıcıların birbirlerini göremediğini söyledi.

Işıkhan, Takasbank üzerinden yapılan işlemlerin teminat altında olduğunu ve bu işlemlerde muhataplarının Takasbank olduğunu vurguladı.

'FON YÖNETİM ŞİRKETLERİYLE İŞLEMİMİZ YOK'

İşsizlik Sigortası Fonu'nun Sayıştay ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Işıkhan, mali tabloların ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Açıklanan raporlarda fonun söz konusu fon yönetim şirketleriyle herhangi bir işleminin bulunmadığının görülebileceğini savunan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İşsizlik Sigortası Fonu, işçilerimizin alın teridir, işçilerimizin hakkıdır. Ve biz emekçimizin, işçimizin 1 kuruş hakkını dahi kimseye yedirmedik, yedirmeyiz."

Işıkhan, milletvekillerinin "İşsizlik sigortası fonlara mı takıldı?" sorusuna ise "Herhangi bir fona takılan 1 kuruşumuz dahi bulunmamaktadır" yanıtını verdi.