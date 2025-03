Bakan Işıkhan: Mobbing ile mücadelede kararlıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum'da 'Kadın İstihdam Sistemi İŞ-POZiTİF' Tanıtım Programı'na katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Işıkhan, "Anadolu'da; kadınların sanayide, teknolojide, ticarette ve daha birçok alanda gösterdikleri başarı, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Erzurum'dan ödül alan Meryem Kübra Alioğulları başta olmak üzere tüm girişimci kadınları buradan bir kez daha tebrik ediyor, emek veren, üreten, ülkemizi daha ileriye taşıyan tüm kadın girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Varlığıyla bizlere güç ve huzur veren, el attığı her işi güzelleştiren tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Bugün ülkemizin kalkınma mücadelesinde özellikle çalışma hayatımızda da kadınlarımızın desteğine, varlığına her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple bir taraftan çalışma hayatının yapısal sorunlarını çözüp, istihdamı artıracak politikalar geliştirirken, diğer yandan da kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlayacak alanların çoğaltılması için gayret gösteriyoruz" dedi.



"900 BİNİ AŞKIN KADINI İSTİHDAMA KAZANDIRDIK"



Bakan Işıkhan, "Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu ve çalışma koşulları başta olmak üzere her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz. Malumunuz, 2024 yılı Şubat ayında, kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz ve engelsiz bir şekilde dahil olabilmeleri için Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin desteklediği İş Pozitif Kadın İstihdam Projesi'ni başlattık. İş Pozitif; tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alan, iş arayan ile işverenin çevrim içi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi olarak tanımlayabiliriz. Diğer bakanlıklarımızın da proje ortağı olduğu İş Pozitif'in en önemli hedefi, kayıtlı kadın istihdamını olması gereken seviyeye çıkarmak. Bu kapsamda 1 yıl boyunca; pilot illerimizde İŞKUR bünyesinde İş Pozitif Ofisleri kurduk ve yine birçok ilde kadın istihdam fuarları düzenledik. Bu proje ile 900 bini aşkın kadını istihdama kazandırdık" diye konuştu.



KAYIT DIŞILIK SORUNU



Bakan Işıkhan, "Malum çalışma hayatında kayıt dışılık, en büyük problemlerden birisi. Kayıt dışılık, tüm çalışma hayatı sistemini, aktüeryal dengeyi özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atıyor. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İş Pozitif ile bu tür problemlerin de önüne geçiyoruz. Ayrıca hem kayıtlı istihdamın artırılmasına hem de hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler vasıtasıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılmasını da sağlıyoruz. Çalışma hayatında kadınlarımız için en önemli mesele; iş ve aile uyumunun sağlanmasıdır. Bu sebeple kadınların; işi ile ailesi arasında kalmaması için teşvik ve destekler sağlıyoruz. İş Pozitif'e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne katılımcı olan kadınlarımıza çocuk bakım desteği sunuyoruz. Bunun yanında İŞKUR vasıtasıyla; mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. Son 23 yılın rakamlarına baktığımızdaysa; programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz" dedi.



"KADINLARA YÖNELİK ÖZEL POLİTİKALAR GELİŞTİRİYORUZ"



2002 yılından 2024 yılı sonuna kadar toplam 15 milyon kişinin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini belirten Bakan Işıkhan, şunları söyledi: "Bunun yüzde 33'ünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu rakamlar bize hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir. Bizler de bu amaçla; istihdam, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik hizmetlerimizde kadınlara yönelik özel politikalar geliştiriyoruz. Kadınların azmi ve gayreti artıkça, tüm desteklerimizi çeşitlendirerek artırmaya devam edeceğiz. 7'den 77'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bu konu, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor."



"TÜRKİYE, BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞADI"



'Türkiye Yüzyılı' inşasının topyekun bir seferberlik şuurundan geçtiğini kaydeden Işıkhan, "Bu sebeple, geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da aziz milletimizin gücüne, desteğine ihtiyacımız var. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. Ekonomimiz büyüdü, çalışma hayatımız gelişti, istihdam politikalarımız güçlü bir şekilde yeniden şekillendi. Ama biliyoruz ki sadece bugünü değil, yarını da inşa etmemiz gerekiyor. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin bir parçası olarak çalışma hayatımızı, istihdam politikalarımızı ve sosyal güvenlik sistemimizi daha adil, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için önemli adımlar atıyoruz. Artık mesele sadece iş bulmak değil, meselenin özü; geleceğin işlerine bugünden hazırlanmak, iş gücümüzü değişen dünyaya uyumlu hale getirmek ve her vatandaşımızın emeğini değerlendireceği fırsatları oluşturmaktır" dedi.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI



Geçen ay başında Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yayımladıklarını hatırlatan Işıkhan, "İstihdam politikalarımızı, günümüzün ihtiyaçlarına ve geleceğin dinamiklerine uygun şekilde tasarladık. Dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendiren, istihdamı artırırken sosyal koruma mekanizmalarını da güçlendiren özellikle gençleri, kadınları ve dezavantajlı grupları iş hayatına daha güçlü şekilde dahil eden istihdam politikaları belirledik. Ancak sadece politika üretmek yetmez. 24 yıldır hamdolsun; icraatın, sahaya ve kitlelere dokunan projelerin önemini bilen bir hükümetiz. İşte tam da bu noktada, en son İŞKUR Gençlik Programı'nı başlatarak gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken çalışma hayatı ile tanışmalarını sağlıyoruz. Onlara kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için destek veriyoruz. Üniversitelerde eğitim gören gençlerimiz, bu program sayesinde hem gelir elde ediyorlar hem de tecrübe kazanarak iş hayatına daha donanımlı bir şekilde katılacaklar. Yeni başlattığımız bu programa gençlerimizden büyük bir rağbet var. Türkiye genelinde 450 bine yakın gencimiz başvuru yapmış durumda. 2025'in sonunda 200 bin öğrencimiz bu programımızdan faydalanmış olacak. 4 yıl içindeyse Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandıracağız. Gençlerin ve kadınların, milletimizin bu azmini gördükçe; doğru hamlelerle hareket edildiğinde ortaya çıkan bu dinamizmi görüyor ve çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.



MOBBİNG GENELGESİ



Çalışma ortamında huzur ve verimliliğin önemli olduğunu ifade eden Işıkhan, "Çalışma hayatında huzur ve verimlilik de hem ekonomik büyüme için hem de toplumsal barışın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle iş yerlerinde mobbing ile mücadelede kararlıyız. Bu doğrultuda 2 gün önce iş yerlerinde mobbinge yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen bu genelgenin, bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.