Bakan Işıkhan uyardı: Fazladan ilave ücret ödemeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sağlık hizmetlerinde talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğini belirtti.

Bakan Işıkhan uyardı: Fazladan ilave ücret ödemeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

Işıkhan, konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hassasiyetle hareket ettiğini ve tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulandığını dile getirdi.

Bakan Işıkhan, SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucuları tarafından alınan ilave ücretin SUT kapsamını aşması durumunda vatandaşların şikayet başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını talep ettiklerini belirterek, “Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan uyardı: Fazladan ilave ücret ödemeyin - 1

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