Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması: Fark ne zaman ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödemelerine başladı.



Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılıyor.



Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, fark ödemesine ilişikin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyesiyle ilgili düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve emeklilerin hesaplarına yatırılacak." dedi.



BAYRAM İKRAMİYELERİ HANGİ TARİHTE ÖDENİYOR



SGK'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.



Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.