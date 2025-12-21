Bakan Kacır 1.3 milyon TL'lik altını sahibine teslim eden çocukları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar'da yolda yürürken yerde buldukları altınları sahibine teslim eden iki çocuğu ziyaret etti.



Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde 19 Aralık günü yolda yürüyen 13 yaşındaki Samir Hasanova ile 12 yaşındaki Selim Bayhan, değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Durumu çevredeki esnafa bildiren çocuklar kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Bunun üzerine altınları bulan 2 çocuk ve yanlarındaki esnaf altınları kuyumcuya teslim etti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün iki çocuğa ziyarette bulundu. Ziyarette Bakan Kacır'a Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'da eşlik etti.

“PIRIL PIRIL GENÇLERİN OLMASINDAN ÇOK MUTLU OLDUK”

Yaşadıkları olayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a anlatan çocuklar, "Elimize aldığımızda ağırdı. İçerisine baktık, altın doluydu, kuyumcunun kartı da vardı" ifadelerini kullandı



Ziyarette konuşan Bakan Kacır, "Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah" diye konuştu.



Ziyaretin ardından Bakan Kacır, çocuklara diz üstü bilgisayar ile TEKNOFEST montu hediye etti.

