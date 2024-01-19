Bakan Kacır: Fırlatmaları yerli roketle yaptığımız günler gelecek

"TÜRKİYE'NİN UZAY ARAŞTIRMALARINDA VAR OLMASI, İNSANLIĞIN İSTİKBALİNİ DAHA AYDINLIK KILACAK"



Kacır, 2018 yılında Teknofest'in adını "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" olarak belirlediklerini hatırlatarak, etkinlikte roket ve uydu yarışmalarına kadar çok değerli projelerin ortaya çıktığını anımsattı. Gelecek dönemde hem göklerde hem de göklerin ötesinde Türk istikbalini aydınlık kılmaya yönelik nice işlere Türk gençliğiyle birlikte imza atılacağını vurgulayan Kacır, Türk çocuklarıyla birlikte bu yolda heyecanla yürüyeceklerini söyledi. Çocukların gözündeki parıltının her şeye değdiğini kaydeden Kacır, "Biz pırıl pırıl, dünyaya iyilik, adalet ve merhamet götüren bir milletiz. Bizim güçlü olmamız, bilimde ve teknolojide ilerlememiz, sadece Türkiye'nin değil insanlığın yararınadır. Daha adil bir dünya için Türkiye daha kuvvetli olmalı, daha kuvvetli olmak için de bilimde ve teknolojide Milli Teknoloji Hamlesi ile yoluna devam etmeli." diye konuştu.



Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın, uzay yolculuğunun ertelendiği dün gece sadece 2 saat uyuyabildiğini belirten Kacır, hem heyecan hem stresi bir arada yaşadığını dile getirdi. Ertelemenin biraz burukluk oluşturduğunu ifade eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bizim için asıl olan hayırlısıyla güvenli şekilde icra edilmesiydi. Sabırla bekledik, Allah da yardım etti. Hava koşulları da misyonun gerçekleşmesi için uygun oldu. Nihayetinde çok uzun yıllardır beklediğimiz, son anda 24 saat daha beklediğimiz misyon, gözlerimizin önünde 2 dakika içinde gerçekleşmiş oldu. Çok etkileyici, insanoğlunun tahayyül sınırlarını zorlayan bilimsel ve teknolojik çalışmalar bunlar. Asıl olan bütün bu çalışmaların insanlık yararına sonuçlar doğurması. Türkiye'nin bu çalışmalara sunacağı en kıymetli katkı da aslında bu olacak. Biz insanlık yararına geliştirdiğimiz bilimsel çalışmaları ve teknolojileri, kullanmaya, kullandırmaya ve sunmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin bu alanda yarışa dahil olması, uzay biliminde, araştırmalarında ülkemizin var olması, gelecek on yıllarda, yüzyıllarda insanlığın istikbalini daha aydınlık kılacak."

"SANATÇILARIN ÇALIŞMALARINA DA DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"



Kacır, bu alanda çizgi filmler yapıldığına değinerek, bu konuda sanatçıların çalışmalarına da destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.



Türkiye'nin ilk astronotu belgeselini hazırladıklarını ve kısa süre sonra halkın beğenisine sunmayı hedeflediklerini de aktaran Kacır, bu alanda sinema filmleri çekilmesini de temenni etti. Türk'ün uzayla macerasının, daha önce arzu edilen şekilde işlenmediğini vurgulayan Kacır, "Geç oldu, güç olmasın. İnşallah buradan geri dönmeyelim." dedi.



Türkiye'nin, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı'ndan vazgeçmemesi gerektiğine vurgu yapan Kacır, "Türkiye bu alanlarda iddiayla ve inançla yoluna devam etsin. Sanatçılarımız da bu meseleleri filmlerine, hikayelerine konu etsinler. Ama en önemlisi inanıyorum ki çocuklarımızın yazacakları senaryolar, hikayeler. Çünkü onların hayalleri aslında hepimizden çok daha öteye, sonsuzluğa uzanıyor ve inşallah bu hayaller adım adım gerçek olmaya devam ediyor." diye konuştu.



Projeye bugüne kadar katkı sunan herkese teşekkür eden Kacır, Gezeravcı'nın ailesine de şükranlarını sunduğunu dile getirdi.