Bakan Kacır: Teknofest'te ilk kez kuantum teknolojileri yarışmaları yapılacak

Bakan Mehmet Kacır, gündeme ilişkin TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bu yıl yarışmacı ve katılımcı sayısı açısından TEKNOFEST'te yeni rekorlar kırmayı hedeflediklerini belirten Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da etkinliklere katılacağını söyledi.



Kacır'ın açıklamasından önemli satır başları söyle:



"Bu yıl 10. kez düzenlenen TEKNOFEST'e 1 milyon 600 bin yarışmacı katılacak. İlk kez kuantum teknolojilerine dair yarışmalar olacak. İHA'larla ilgili yarışmalar da gerçekleştirilecek. Bayraktar TB3'ün ilk halka açık uçuşu Adana'da yapılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Adana'daki etkinlikte yer alacak. Erdoğan'ın katılımıyla coşkunun zirveye ulaşması bekleniyor.



Türkiye, savunma sanayiinde tam bağımsızlık için adımlar atıyor. Teknolojik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın ön koşulu olarak değerlendiriliyor.



Bayraktar ailesi, Türkiye'yi insansız hava araçlarında dünya lideri konumuna getirdi.



Türkiye yollarında 37 bin TOGG aracı bulunuyor. Tesla’nın rakamlarına göre hızlı bir ilerleme sağlanıyor. T10F adlı yeni model 2025'te piyasaya çıkacak ve Avrupa'da satışa sunulacak.



Türkiye, uzay yarışında hız kazanmış durumda ve 600 milyar dolarlık uzay ekonomisinden pay almayı hedefliyor. Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri.



Bu açıklamalar, Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayii alanında hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu ve küresel yarışta daha da güçlü bir pozisyon elde etmeye çalıştığını gösteriyor."