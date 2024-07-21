Bakan Kacır: TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve alanını genişletecek görev yükü antenlerinin bugün başarıyla açıldığını açıkladı.

Bakan Kacır: TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TÜRKSAT 6A'nın test yörüngüsüne yerleştiğini duyurdu.

Paylaşımında Kacır, TÜRKSAT 6A 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak. Uydumuzdaki ’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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