Bakan Kacır'dan 3 yeni teknopark müjdesi

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 3 yeni teknoloji geliştirme bölgesi daha kurulacağını belirtti.

Paylaşımında Kacır, şunları söyledi:



“Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmî Gazetede kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknoparklarımızın sayısı 113’e ulaştı.

Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz”