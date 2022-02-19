Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yürüyerek geçti

1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat'ta açılıyor.

Köprü hizmete alındığında iki yaka arasındaki geçiş süresi 6 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'ndeki son çalışmaları inceledi, yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.

Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, dünyaya Türk'ün gücünü, vatan sevgisini gösterdiği kadim tarihe tanıklık eden Çanakkale'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçip tarihi anlara tanıklık ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



"Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Bir hafta sonra 26 Şubat 2022 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile köprümüzü aziz milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Yatırım bedeli 2 Milyar 545 milyon avro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkalelileri ve tüm milletimizi şanlı tarihine ve 21. yüzyıla yaraşır bir eser ile buluşturuyoruz."

''DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ"



Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil etmektedir. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."



Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.