Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 2 bin 618 konteyner kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 40. gününde Adıyaman'da açıklama yaptı.



Deprem bölgesinde konteyner yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, Adıyaman'da bugüne kadar 2 bin 618 konteyner kurulumunun tamamlandığını açıkladı.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Hızlıca herkesi konteyner kentlere taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar da daha düzenli hayat sunmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Adıyaman merkezde 21 alanda yaklaşık 18 bin 500 yaşam konteyneri ve prefabrik kurmaktayız.

Adıyaman'da 2 bin 618 konteynerin kurulumunu tamamladık, 2 bin 793 konteyner ve prefabrik kurulumu da tamamlanmak üzere. Tamamlanan konteynerlere ailelerimizi hızla yerleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek ve hayatın onlar için bir nebze olsun normale dönmeye başlaması bizi biraz olsun sevindirmekte. İnşallah bu sayı hızla artacak ve hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına hep birlikte şahit olacağız.''