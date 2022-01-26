Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda trafik normale döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.



''YOLLAR 18 SAATTE AÇILDI''

İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Hızlı müdahale ettik" dedi ve kar yağışıyla birlikte tıkanan yolların 18 saat içinde açıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



''Yolda kalan vatandaşlarımız çok sıkıntılı bir süreç geçirdiler maalesef. Ama biz bakanlık olarak bu tür afetlere hazırlıklı durumdayız. Hızlıca müdahale ettik. 24 saati bulmadan, 18 saat içerisinde bütün yollarımızı trafiğe açtık.''

Sürenin uzamasının nedeni olarak, hazırlıksız sürücüleri gösteren Bakan Karaismailoğlu, ''Hazırlıksız yakalanan sürücülerimizin kışa hazırlıklı olmayan araçları nedeniyle yolda kalan araçları nedeniyle müdahalede gecikmeler yaşandı. Belli yol kesimlerinde. Kısa sürede terk edilmiş araçları kenara çekerek, dün öğle itibarıyla bütün trafiği sağlamış olduk'' diye konuştu.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

İstanbul Havalimanı'nda 48 saat boyunca uçuşlar yapılamadı. Havalimanına giden yollar tıkandı. Mahsur kalan yolcular mağduriyet yaşadı. Bakan Karaismailoğlu bu konuda ise şunları söyledi:

''Bu dünyanın her yerinde yaşanıyor. Ama bizim edindiğimiz tecrübelerimizle bunların üstesinden çok kolaylıkla geliyoruz.

''İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BUGÜN 680 UÇUŞ PLANLANDI''

İstanbul Havalimanı'nda dün öğle saatleri itibarıyla uçuşlar yavaş yavaş başladı, bugün itibarıyla hava trafiği normale döndü. Bugün 680 tane uçuş planlandı.''

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI



Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 13 bin personel ve 12 bine yaklaşan araç sayısı ile özverili bir çalışma yaptığını vurguladı.