Bakan Karaismailoğlu: Yargıtay Köprülü Kavşağı'nı yarın açıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Yargıtay Kavşağı Projesi'nin son hazırlıklarını inceledi.

Bakan Karaismailoğlu'na, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, yaşanan doğal afetlere değinerek, "Tüm dünyada yaşanan doğal afetlere benzer afetlerle, bir süredir ülkemiz de mücadele ediyor. Türkiyemizin güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel afetleri yaşandı.

Batı Karadeniz bölgemizdeki erişime kapanan yollarımızı kısa sürede açtık. Dereler, çaylar üzerindeki geçişi sağlayan köprülerin yıkılması ile adeta adaya dönen şehirlerimize ulaşımı geçici köprülerimizi inşa ederek sağladık. Kalıcı köprülerin inşa çalışmalarına da başladık" dedi.

"PEK ÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Bakan Karaismailoğlu, başka bir taşkında herhangi hasara müsaade etmeyecek bir mühendislik yaklaşımı ile planlanan köprülerin inşaatlarının da sürdüğünü belirterek, "Bir yandan da ülkemizin dört bir köşesinde devam eden, bütünsel kalkınma hedeflerimizi destekleyecek, ülkemizi küresel lojistik güç haline dönüştürecek altyapı projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Bu gücü küresel ticarette de sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu, Marmaray'ı, İstanbul Havalimanı'nı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Filyos Limanı gibi pek çok projemizi hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.



"4 AY GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLADIK"



Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların ulaşım ve iletişim alanında hayatını kolaylaştıracak bölgesel projeleri de unutmadıklarını vurgulayarak, incelemelerde bulunduğu Ankara Yargıtay Kavşağı'na ilişkin şunları söyledi:



"Başkentimizde değeri gün geçtikçe artan İncek bölgemizdeki Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı üzerinde yer alan Yargıtay Kavşağı Projesinin yapım çalışmalarını tamamladık. Bu yol güzergahı, günde 47 bin aracın geçiş yaptığı başkentimizin trafik yoğunluğu çok yüksek olan bölgelerinden birisidir. Yanı başındaki Anayasa Mahkemesi'ne ek olarak Yargıtay Kampüsü'nün de burada yapılmış olması, bu hattaki araç trafik yoğunluğunu daha da artıracaktır.

Bu trafikten kaynaklanan yoğunluğu rahatlatmak amacıyla, tamamladığımız kavşak ile bu kesimdeki ulaşımın kesintisiz, emniyetli ve akıcı olmasını sağlayacağız. Bu yılın mart ayı sonunda ihalesini gerçekleştirdiğimiz projemiz 151 metresi kapalı kesit olmak üzere, toplam 500 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaklaşım, bağlantı ve yan yollardan oluşmaktadır.

Toplam proje uzunluğu 1,5 kilometre. Ayrıca, proje kapsamında oluşturduğumuz 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 ağaç yer almakta. Yargıtay kavşağını 4 ay gibi kısa sürede tamamladık. Yargıtay Köprülü Kavşağımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın Yargıtay binası ile birlikte hizmete açıyoruz."