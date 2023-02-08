Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması

Kahramanmaraş'taki iki yıkıcı depremde zarar gören Havalimanı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Twitter hesabından Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."

"ONARIYORUZ"

CHP Genel Başkanı , sosyal medya hesabından zarar gören havalimanını paylaşmış "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

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