Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması

Kahramanmaraş'taki iki yıkıcı depremde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.



Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."



Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir.



Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk'nu kaale almayınız. pic.twitter.com/evnvYjkTV9 — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) February 8, 2023

"ONARIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından zarar gören havalimanını paylaşmış "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullanmıştı.