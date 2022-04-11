Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun 10 Nisan'da katıldığı televizyon programında Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu belirtildi.



İmamoğlu'nun programda sarf ettiği sözlere yer verilen dilekçede, davalı İmamoğlu'nun söz konusu beyanlarıyla Karaismailoğlu'na yönelik asılsız iddialarla masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunduğu kaydedildi.



Davalı İmamoğlu'nun dile getirdiği iddiaları hiçbir belge veya materyal ile desteklemediği anlatılan dilekçede, davalının sadece iftira kastıyla hareket ederek Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği bildirildi.



Dava dilekçesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aynı zamanda Karaismailoğlu hakkında herhangi bir dava olmamasına rağmen kendisine alenen suç isnadında bulunduğu ve "Hakkında zimmet davası var" şeklindeki ifadeleriyle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı kaydedildi.



"AMAÇ, YÖNETİLEN ULAŞIM VE ALTYAPI PROJELERİNİ GÖLGEDE BIRAKMAK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getiren Adil Karaismailoğlu'nun iş ve işlemlerinde Anayasa ve yasalara tam olarak bağlı hareket ettiğini vurgulayan avukat Ömer Faruk Karagüzel, dilekçede şu ifadelere yer verdi:



"Bu durum 'Bakan' olduğu süre boyunca olduğu gibi geçmişte yer aldığı görevlerde de benzer şekilde gerçekleşmiştir. Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir.

Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. 'Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin', 'atanmış' şeklindeki küçük düşürücü, alaycı, dalga geçen ifade ve hakaretlerin maksadı, müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkilimi kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır."



"SUÇLAMALAR AĞIR BİR İFTİRA VE YALANDAN İBARET"



Avukat Karagüzel, dilekçede 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından bir ay dahi geçmemişken müvekkilinin, "Bir bekçi kulübesi dikmemişsin" ithamıyla kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışılmasının bu davanın haklılığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, böylesi bir başarının gölgelenmesinin, kayda değmez iddialarla müvekkili Karaismailoğlu'nun itibarsızlaştırılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığı belirtildi.



Dilekçede, Karaismailoğlu'nun geçmişte yerine getirdiği görevlerine dair herhangi bir yolsuzluk, zimmet veya kanuna aykırı işlem dolayısıyla bir soruşturmaya dahi maruz kalmamışken davalı tarafından itham edilen suçlamaların ağır bir iftira ve yalandan ibaret olduğu kaydedildi.



Dilekçede, tüm bu nedenlerden dolayı davalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na 250 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.