Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçişlerinin kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı'nda sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmelerin de yaşanmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız" dedi.

Devam eden kar yağışı için ise tedbir aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor" şeklinde konuştu.

