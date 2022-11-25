Bakan Kasapoğlu duyurdu: Kredi ve burslarda süre uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanların başvuru yapabileceklerini açıkladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMALAR AÇILDI

Öte yandan öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını da açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin internet bankacılığı üzerinden ya da Ziraat Bankası ATM'lerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını ödeyebileceklerini belirtti.

YURT ÜCRETİ AÇIKLAMASI

KYK borç faizlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili de 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığı açıklayan Bakan Kasapoğlu, yurt ücretlerinde de 2022 yılında yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadıklarını dile getirdi.