Bakan Kirişci: Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı Haberi Görüntüle

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 7'nci gününde değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kirişci, Adana'da 378 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazlardan 34 kişinin sağ kurtarıldığını, hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Dünya üzerinde bu zamana kadar böylesine büyük bir depremin yaşanmadığını kaydeden Kirişci, "Göçmen mücadelesinin yanında dezenformasyonla da mücadele ediyoruz. Deprem bölgesi ve çevresinde 140 adet baraj ve göletimiz var. Bunların 110’u baraj. Hiçbir tesisimizde güvenlik açısından riskli bir durum yoktur. Özel sektör tarafından işletilen 162 adet tesiste de herhangi bir sorun yok. Barajlarımız DSİ ekipleri tarafından her gün kontrol edilmektedir. 132’sinde acil durumu gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. 8 barajımız da takip altındadır. Barajlarla iddialar asılsız. 3 gün önce Atatürk Barajı’nı yerinde inceledik. Duvarlarda çatlaklar var. Her zaman olan şeyler. Bu çatlaklar barajda herhangi bir tehlike ya da risk oluşturmuyor.” dedi.

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''RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL''



Bakan Kirişci, sınır dışındaki barajları da takip ettiklerinin altını çizerek, “Suriye’deki barajdaki çalışmalar nedeniyle baraj kapakları açılmış; nehrin debisi saniyede 15 metreküpken, 16 metreküpe yükselmiş. DSİ ekiplerinin müdahalesiyle su seviyesi geriletilmiştir. Asi Nehri’nin debisi düşürülmüştür. Herhangi bir risk söz konusu değildir.” diye konuştu.